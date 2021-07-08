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Марченко сыграет в основе заключительного травяного турнира сезона

Первая ракетка Украины выступит на соревнованиях в Ньюпорте
Теннис ATP
17:22
Марченко сыграет в основе заключительного травяного турнира сезона
Илья Марченко / Фото: БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко попал в основную сетку турнира АТР-250 в Ньюпорте. Случилось это после того, как с соревнований снялся чех Томаш Махач.

Для Марченко это прекрасная новость, ведь его нынешний рейтинг (153) не позволяет ему выступать в основе турниров АТР – приходится проходить квалификацию.

Соревнования в Ньюпорте станут заключительными в травяном сезоне. Пройдут они с 12-го по 18-е июля.

Напомним, походу травяного сезона Марченко уступил (после успешной квалификации) в первом круге турнира в Лондоне, а затем во втором раунде квалификации Wimbledon.

Сергей Остапенко
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Илья Марченко

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