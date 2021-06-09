Марченко обыграл более рейтингового соперника в первом матче на траве в сезоне
Марченко уступил на челленджере в Ноттингеме
Украинец не справился с Фрэнсисом Тиафо
Илья Марченко / Фото: btu.org.ua
Во втором круге челленджера в Ноттингеме украинец Илья Марченко (ATP, 161) проиграл Фрэнсису Тиафо (ATP, 74) со счетом 5:7, 6:7.
Матч продлился 110 минут, в течение которых украинец подал четыре эйса против десяти у противника. При этом Марченко не допустил ни одной двойной ошибки, тогда как у Тиафы их было пять.
Также Марченко не реализовал ни одного из своих девяти брейков.
Напомним, ранее Марченко не смог преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции.
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