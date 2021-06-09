Марченко уступил на челленджере в Ноттингеме

Украинец не справился с Фрэнсисом Тиафо

Илья Марченко / Фото: btu.org.ua

Во втором круге челленджера в Ноттингеме украинец Илья Марченко (ATP, 161) проиграл Фрэнсису Тиафо (ATP, 74) со счетом 5:7, 6:7.



Матч продлился 110 минут, в течение которых украинец подал четыре эйса против десяти у противника. При этом Марченко не допустил ни одной двойной ошибки, тогда как у Тиафы их было пять.

Также Марченко не реализовал ни одного из своих девяти брейков.

Напомним, ранее Марченко не смог преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции.