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Марченко в сложном трехчасовом матче пробился во второй круг квалификации Roland Garros

Украинец одержал победу на характере
Теннис Roland Garros
22:33
Марченко в сложном трехчасовом матче пробился во второй круг квалификации Roland Garros
Тема дня
Илья Марченко / фото - БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко (161) преодолел стартовый круг квалификации Roland Garros. Теннисист одолел Брайдена Шнура (224) в трехсетовом противостоянии, которое продлилось 3 часа и 5 минут 6:7, 7:5, 6:4.

Марченко оформил 2 подачи навылет, допустив 4 двойные ошибки и реализовав 6 шансов на брейк из 22. Шнур конвертировал в очки половину своих брейк-поинтов (4 из 8) при одном эйсе и 6 «двойных».

Отметим, что 33-летний Илья прервал свою серию из 6 поражений, выиграв первый матч на грунте в 2021 году.

В следующем круге украинец сыграет против Андрея Кузнецова (448), который неожиданно одолел Илью Ивашку с 89-й строчки рейтинга АТР.

Третья ракетка Украины Марта Костюк ранее поделилась планами на Открытый чемпионат Франции.

 

Антон Кривенко
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Илья Марченко

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