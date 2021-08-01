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Марченко выиграл стартовый матч в отборочной сетке турнира ATP в Вашингтоне

Первой ракетке Украины для победы понадобилось три сета
Теннис ATP
11:25
Марченко выиграл стартовый матч в отборочной сетке турнира ATP в Вашингтоне
Илья Марченко / фото - БТУ

В первом круге квалификации Citi Open - ATP Tour 500 в Вашингтоне (США) украинский теннисист Илья Марченко в трех сетах обыграл 42-летнего Иво Карловича из Хорватии со счетом 6:3, 6:7(10), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Марченко 8 раз подал навылет и допустил 2 двойные ошибки, в то время как его оппонент подал 23 эйса и 4 двойные ошибки. Украинец спас все три брейк-поинта, заработанные Карловичем и сделал по одному брейку в первом и третьем сетах. Отметим, что на тай-брейке второго сета Марченко упустил три матчбола.

В следующем раунде Марченко встретится с американцем Максимом Кресси.

Илья Марченко поднялся на несколько строчек в рейтинге ATP.

Рене Тер Велде
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Теги

Илья Марченко Иво Карлович

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