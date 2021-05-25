Марченко: «Я психологически сильнее Шнура, за счет этого и победил»

Илья Марченко / Фото: Enrico Eletto

Первая ракетка Украины Илья Марченко поделился эмоциями после победы в первом матче квалификации Roland Garros.



О победе над Брейденом Шнуром

Я смотрел его последний матч: он тоже вел 4-0 и проиграл в третьем сете 7-6. Где-то, помня это, я верил, что смогу переломить ход игры, боролся до конца. Он здорово отыграл, когда у меня были брейкпоинты, но и моих ошибок было предостаточно. Игрой я не могу быть доволен, но я доволен результатом. Первая победа на грунте (за два года) и на Roland Garros я не выигрывал давно (с 2015 года). Когда я увидел результаты жеребьевки, то, скажу честно, очень обрадовался, что у меня есть шанс. Шнур – явно не грунтовик, такой же, как и я. Понятно, он хорошо подает, но периодами может ошибаться, и эти ошибки пришли как раз тогда, когда нужно было.