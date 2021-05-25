Марченко: «Я психологически сильнее Шнура, за счет этого и победил»
Первая ракетка Украины Илья Марченко поделился эмоциями после победы в первом матче квалификации Roland Garros.
О победе над Брейденом Шнуром
Играл я плохо, внимания не было, ничего не получалось. Играть было тяжело, ветер, трудные условия. Даже при всем при этом я плохо играл. То, что попадало, летело коротко, не активно, Шнур владел инициативой и практически он контролировал матч. Просто получилось, что психологически я сильнее, чем он, видимо поэтому в рейтинге он стоит пониже. У меня опыта побольше.
Я смотрел его последний матч: он тоже вел 4-0 и проиграл в третьем сете 7-6. Где-то, помня это, я верил, что смогу переломить ход игры, боролся до конца. Он здорово отыграл, когда у меня были брейкпоинты, но и моих ошибок было предостаточно. Игрой я не могу быть доволен, но я доволен результатом. Первая победа на грунте (за два года) и на Roland Garros я не выигрывал давно (с 2015 года). Когда я увидел результаты жеребьевки, то, скажу честно, очень обрадовался, что у меня есть шанс. Шнур – явно не грунтовик, такой же, как и я. Понятно, он хорошо подает, но периодами может ошибаться, и эти ошибки пришли как раз тогда, когда нужно было.
О погодных условиях на турнире
Это обычная погода для Парижа. Тяжело сказать, что было бы, если бы условия были лучше. Возможно, если бы не дул ветер, то канадец лучше бы подавал, но может быть и я лучше защищался бы. В этих условиях трудно было обоим, но в целом, что странно, я, по-моему, неплохо отподавал этот матч. Может быть, выиграл не так много очков на подаче, но этот показатель может вырасти, если погода будет лучше. В целом я все принимал, я практически все возвращал, хотя подача – это его основной козырь, но я все успевал.
Напомним, что Марченко в обновленном рейтинге ATP поднялся на одну строчку.