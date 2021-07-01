Маррей: «Англия может взять титул на Евро»

На матч с Украиной британец не обращает внимания

Энди Маррей / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей поделился мыслями о фаворите на чемпионате Европы по футболу. Теннисист считает, что сборная Англии пройдет Украину в четвертьфинале и дальше легко выйдет в финал. Слова британца приводит Sky Sports.

«Посмотрел матч Англии и Германии. И, конечно, ходил на матч шотландцев на «Уэмбли». Мне очень понравился тот вечер.

Англия вполне может взять титул. В полуфинале они могут сыграть с Данией или Чехией, и там точно будут фаворитами. Шансы высоки».

Ранеесборную Украины перед матчем с Англией поддержал Александр Усик (18-0, 13 КО).

Маррей с боем сумел пробиться в третий круг Wimbledon.