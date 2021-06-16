Маррей и Винус Уильмяс получили wild card на Wimbledon

Организаторы огласили полный список «счастливчиков» из 11 игроков

Энди Маррей / фото - Getty Images

Организаторы турнира Большого Шлема в Великобритании огласили список из 11 игроков, которые получат специальные приглашения в основную сетку турнира. По wild card на Wimbledon сыграют 5 представителей АТР и 6 теннисисток из WTA.

У мужчин по wild card сыграют Энди Маррей, Джек Дрэйпер, Джей Кларк, Лиам Броуди и Карлос Алькараз.

У женщин приглашения получили Винус Уильямс, Кэти Бултер, Джоди Берредж, Хэрриет Дарт, Франческа Джонс и Саманта Маррей Шаран.





Маррей ранее заявил, что после окончания карьеры намерен заняться футболом.