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Маррей и Винус Уильмяс получили wild card на Wimbledon

Организаторы огласили полный список «счастливчиков» из 11 игроков
Теннис ATP
19:39
Маррей и Винус Уильмяс получили wild card на Wimbledon
Энди Маррей / фото - Getty Images

Организаторы турнира Большого Шлема в Великобритании огласили список из 11 игроков, которые получат специальные приглашения в основную сетку турнира. По wild card на Wimbledon сыграют 5 представителей АТР и 6 теннисисток из WTA.

У мужчин по wild card сыграют Энди Маррей, Джек Дрэйпер, Джей Кларк, Лиам Броуди и Карлос Алькараз.

У женщин приглашения получили Винус Уильямс, Кэти Бултер, Джоди Берредж, Хэрриет Дарт, Франческа Джонс и Саманта Маррей Шаран.

Маррей ранее заявил, что после окончания карьеры намерен заняться футболом.

Антон Кривенко
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Энди Маррей

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