Маррей: «Мне нравятся условия в Токио»

Британский теннисист является двукратным олимпийским чемпионом

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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей признался, что в отличии от многих других игроков, ему нравятся условия в Олимпийской деревне Токио:

«Мне нравятся здешние условия. Конечно, в первом матче против Феликса Оже-Альяссима будет непросто, но я много тренировался, а сегодня мы вместе с Джо Солсбери обыграли Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера в парном разряде. Это придает уверенности. Я думаю, если мы сохраним тот же настрой, будем усердно готовиться к каждой встрече, то у нас будет шанс добиться успеха».

Другие теннисисты часто жалуются на жару в Токио.

Маррей – двукратный олимпийский чемпион, однако в Токио главным фаворитом является Новак Джокович, который может собрать Золотой шлем.