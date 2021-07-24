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Маррей: «Мне нравятся условия в Токио»
Британский теннисист является двукратным олимпийским чемпионом
24 июля 21:40
Фото: Getty Images
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей признался, что в отличии от многих других игроков, ему нравятся условия в Олимпийской деревне Токио:
«Мне нравятся здешние условия. Конечно, в первом матче против Феликса Оже-Альяссима будет непросто, но я много тренировался, а сегодня мы вместе с Джо Солсбери обыграли Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера в парном разряде. Это придает уверенности.
Я думаю, если мы сохраним тот же настрой, будем усердно готовиться к каждой встрече, то у нас будет шанс добиться успеха».
Другие теннисисты часто жалуются на жару в Токио.
Маррей – двукратный олимпийский чемпион, однако в Токио главным фаворитом является Новак Джокович, который может собрать Золотой шлем.