Берретини: «Маррей – настоящий чемпион. Рад, что смог сыграть лучше него»
Маррей: «Могу понять чувства Федерера»
Пока что Роджеру не удается вернуться после травмы
Энди Маррей / фото - Getty Images
Британский теннисист Энди Маррей высказался в поддержку легендарного Роджера Федерера. Экс-первая ракетка мира знает, каково возвращаться после травм. Слова Маррея приводит Tennis Head.
«Не знаю всех деталей в ситуации Роджера Федерера, но могу сказать по своему опыту, что возвращаться после длительного перерыва всегда тяжело. Когда ты привык играть на стабильно высоком уровне, то начинаешь переживать, когда привычные удары перестают получаться. Когда ты никак не можешь поймать ритм, это раздражает и демотивирует.
Так что я могу понять чувства Роджера, но верю, что он со всем разберется».
Федерер проиграл воспитаннику Тони Надаля на турнире в Галле, Германия.
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