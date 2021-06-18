Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Маррей: «Могу понять чувства Федерера»

Пока что Роджеру не удается вернуться после травмы    
Теннис ATP
22:01
Маррей: «Могу понять чувства Федерера»
Энди Маррей / фото - Getty Images

Британский теннисист Энди Маррей высказался в поддержку легендарного Роджера Федерера. Экс-первая ракетка мира знает, каково возвращаться после травм. Слова Маррея приводит Tennis Head.

«Не знаю всех деталей в ситуации Роджера Федерера, но могу сказать по своему опыту, что возвращаться после длительного перерыва всегда тяжело. Когда ты привык играть на стабильно высоком уровне, то начинаешь переживать, когда привычные удары перестают получаться. Когда ты никак не можешь поймать ритм, это раздражает и демотивирует.

Так что я могу понять чувства Роджера, но верю, что он со всем разберется».

Федерер проиграл воспитаннику Тони Надаля на турнире в Галле, Германия.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энди Маррей Роджер Федерер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Берретини: «Маррей – настоящий чемпион. Рад, что смог сыграть лучше него»
Берретини: «Маррей – настоящий чемпион. Рад, что смог сыграть лучше него»
Теннис ATP
17 июня 20:24
Берреттини переиграл экс-первую ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне
Берреттини переиграл экс-первую ракетку мира и вышел в 1/4 финала турнира в Лондоне
Теннис ATP
17 июня 18:35
Федерер: «Я бы все равно проиграл Оже-Альяссиму, но не могу смириться с 3-м сетом»
Федерер: «Я бы все равно проиграл Оже-Альяссиму, но не могу смириться с 3-м сетом»
Теннис ATP
17 июня 12:41
Оже-Альяссим – о победе над Федерером: «Это невероятно. Он выигрывал Шлемы, когда мне было 5 лет»
Оже-Альяссим – о победе над Федерером: «Это невероятно. Он выигрывал Шлемы, когда мне было 5 лет»
Теннис ATP
16 июня 22:47
Маррей и Винус Уильмяс получили wild card на Wimbledon
Маррей и Винус Уильмяс получили wild card на Wimbledon
Теннис ATP
16 июня 19:39
Воспитанник Надаля обыграл Федерера на турнире в Галле
Воспитанник Надаля обыграл Федерера на турнире в Галле
Теннис ATP
16 июня 18:04

Новости: Теннис

Маррей: «Могу понять чувства Федерера»
Маррей: «Могу понять чувства Федерера»
ATP
22:01
Берреттини вышел в полуфинал турнира в Лондоне
Берреттини вышел в полуфинал турнира в Лондоне
ATP
20:22
Первая ракетка Канады отказался от выступления на Олимпиаде
Первая ракетка Канады отказался от выступления на Олимпиаде
ATP
19:36
Сачко и Манафов сыграют в финале Challenger в Казахстане
Сачко и Манафов сыграют в финале Challenger в Казахстане
ATP
19:08
Мугуруса не смогла пробиться в полуфинал турнира в Берлине
Мугуруса не смогла пробиться в полуфинал турнира в Берлине
WTA
18:24
Оже-Альяссиму понадобилось меньше часа, чтобы выйти в полуфинал турнира в Галле
Оже-Альяссиму понадобилось меньше часа, чтобы выйти в полуфинал турнира в Галле
ATP
17:20
Рублев – первый полуфиналист турнира в Галле
Рублев – первый полуфиналист турнира в Галле
ATP
15:45
Скончался известный теннисный комментатор
Скончался известный теннисный комментатор
14:28
Очередное снятие с турнира. Осака не сыграет на Wimbledon
Очередное снятие с турнира. Осака не сыграет на Wimbledon
Grand Slam
17 июня 22:31
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
7
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
22:00
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19 июня 19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
19 июня 21:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
19 июня 22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
19 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00