Маррей: «На Australian Open лучшие условия в Туре»

Британец пять раз играл в финале первого мэйджора сезона

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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился мнением об условиях на Australian Open. Слова британца приводит Eurosport:

«Я целых три года не приезжал в Мельбурн для участия в турнире, но меня всегда впечатляла работа Федерации тенниса Австралии. С каждым годом они делают свои соревнования только лучше. Это точно лучшие условия в Туре: тренажерки, зоны отдыха, еда, транспорт – мне все очень нравится».

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января. Маррей пять раз был финалистом этого турнира, однако всегда уступал в матче за титул (один раз Федереру и четыре раза Джоковичу).

На следующей недели британец сыграет на турнире в Мельбурне, где его первым соперником стал Факундо Багнис из Аргентины.

Напомним, сейчас Маррей занимает 134 место в одиночном рейтинге АТР.