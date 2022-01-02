Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Маррей: «На Australian Open лучшие условия в Туре»

Британец пять раз играл в финале первого мэйджора сезона
Теннис Grand Slam
11:41
Маррей: «На Australian Open лучшие условия в Туре»
Фото: The Star

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился мнением об условиях на Australian Open. Слова британца приводит Eurosport:

«Я целых три года не приезжал в Мельбурн для участия в турнире, но меня всегда впечатляла работа Федерации тенниса Австралии. С каждым годом они делают свои соревнования только лучше.

Это точно лучшие условия в Туре: тренажерки, зоны отдыха, еда, транспорт – мне все очень нравится».


Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января. Маррей пять раз был финалистом этого турнира, однако всегда уступал в матче за титул (один раз Федереру и четыре раза Джоковичу).

На следующей недели британец сыграет на турнире в Мельбурне, где его первым соперником стал Факундо Багнис из Аргентины.

Напомним, сейчас Маррей занимает 134 место в одиночном рейтинге АТР.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энди Маррей

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Маррей: «Я беспокоюсь по поводу Кубка Дэвиса»
Маррей: «Я беспокоюсь по поводу Кубка Дэвиса»
Теннис Кубок Дэвиса
31 декабря 2021г. 14:00
Маррей – о вакцинации: «Сегодня мне ввели третий микрочип»
Маррей – о вакцинации: «Сегодня мне ввели третий микрочип»
Теннис ATP
27 декабря 2021г. 12:17
В команде Маррея обнаружили COVID-19
В команде Маррея обнаружили COVID-19
Теннис ATP
23 декабря 2021г. 17:25
Маррей – о wild card на Australian Open: «Я очень взволнован возможностью снова сыграть в Мельбурне»
Маррей – о wild card на Australian Open: «Я очень взволнован возможностью снова сыграть в Мельбурне»
Теннис Grand Slam
23 декабря 2021г. 15:48
Энди Маррей получил wild card на Australian Open
Энди Маррей получил wild card на Australian Open
Теннис Grand Slam
23 декабря 2021г. 14:42
Маррей рассказал, с кем из «Большой тройки» сложнее всего играть
Маррей рассказал, с кем из «Большой тройки» сложнее всего играть
Теннис ATP
20 декабря 2021г. 15:40

Новости: Теннис

Маррей: «На Australian Open лучшие условия в Туре»
Маррей: «На Australian Open лучшие условия в Туре»
Grand Slam
11:41
Известно, с кем сыграют украинки на турнирах в Мельбурне
Известно, с кем сыграют украинки на турнирах в Мельбурне
WTA
11:28
Молчанов узнал соперника по первому кругу парного турнира в Мельбурне
Молчанов узнал соперника по первому кругу парного турнира в Мельбурне
ATP
10:55
Катерина Бондаренко в упорном матче вышла в финал квалификации крупного турнира в Аделаиде
Катерина Бондаренко в упорном матче вышла в финал квалификации крупного турнира в Аделаиде
WTA
08:34
Две украинские теннисистки заявились на турнир Melbourne Summer Set 2
Две украинские теннисистки заявились на турнир Melbourne Summer Set 2
WTA
08:20
Филиппуссис: «Сейчас главными персонажами в теннисе являются Медведев, Зверев и Циципас»
Филиппуссис: «Сейчас главными персонажами в теннисе являются Медведев, Зверев и Циципас»
ATP
01 января 18:27
Зверев назвал лучшего игрока «Большой тройки»
Зверев назвал лучшего игрока «Большой тройки»
ATP
01 января 17:36
Медведев: «Всегда загадываю желание, и обожаю «Иронию судьбы»
Медведев: «Всегда загадываю желание, и обожаю «Иронию судьбы»
ATP
01 января 12:46
Радукану: «Я привыкла работать с семи утра до восьми вечера»
Радукану: «Я привыкла работать с семи утра до восьми вечера»
WTA
01 января 10:00
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости