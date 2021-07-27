Маррей объяснил, почему снялся с Олимпиады

Британец выступит только в парном разряде

Энди Маррей / фото - Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей сыграет на Олимпийских играх в Токио только в парном разряде. С игры в одиночке за Великобританию теннисист снялся. Свое решение Маррей объяснил для Independent.

«Чувствовал я себя нормально и хорошо провел оба парных матча. Решение далось непросто, потому что я хорошо тренировался, но обследование показало неприятный результат. Я ещё перед стартом Олимпиады говорил Сэлисбери, что ставлю в приоритет парный турнир. Поэтому и снялся с одиночки. Если бы играл оба разряда и травмировался, очень злился бы на себя. Лучше я проведу парные соревнования целиком, а потом отдохну».

В парном разряде Энди с Джо Сэлисбери вышли в третий круг.

Вторая ракетка планет Наоми Осака ранее сенсационно проиграла на домашних Играх.

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