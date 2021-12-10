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Маррей: «Рекорды Надаля никогда не будут побиты»

Экс-первая ракетка мира – о достижениях «Короля грунта»
Теннис ATP
13:58
Маррей: «Рекорды Надаля никогда не будут побиты»
Энди Маррей / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей в интервью порталу Tennis World рассказал о своем отношении к знаменитому Рафаэлю Надалю, а также прокомментировал достижения испанца на грунтовых турнирах.

«Грунтовые рекорды Рафы никогда не будут побиты. Никому не удастся чаще побеждать на Roland Garros.

Я хорошо знаю, как трудно завоевать любовь парижских болельщиков. Но взять титул еще сложнее. Я даже не могу представить, как можно так доминировать. Это что-то невероятное».

Напомним, Маррей впервые в карьере сыграет на турнире в Штутгарте.

 

Михаил Рыбак
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