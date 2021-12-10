Маррей впервые в карьере сыграет на турнире в Штутгарте
Маррей: «Рекорды Надаля никогда не будут побиты»
Экс-первая ракетка мира – о достижениях «Короля грунта»
Энди Маррей / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей в интервью порталу Tennis World рассказал о своем отношении к знаменитому Рафаэлю Надалю, а также прокомментировал достижения испанца на грунтовых турнирах.
«Грунтовые рекорды Рафы никогда не будут побиты. Никому не удастся чаще побеждать на Roland Garros.
Я хорошо знаю, как трудно завоевать любовь парижских болельщиков. Но взять титул еще сложнее. Я даже не могу представить, как можно так доминировать. Это что-то невероятное».
Напомним, Маррей впервые в карьере сыграет на турнире в Штутгарте.