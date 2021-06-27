Маррей: «Смогу показать высокий уровень на Wimbledon, если мое тело выдержит»

Британец тренируется с топовыми соперниками

Энди Маррей / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о подготовке к Wimbledon. Британец тренируется с топовыми соперниками. Несмотря на травмы, Энди уверен, что у него получится показать высокий результат на домашнем «мэйджоре». Слова Маррея приводит ВВС.

«Во время моих тренировок с топ-игроками меня никто не громил. Я действую на достаточно высоком уровне и борюсь с каждым оппонентом. Думаю, что это хороший знак. Именно по этой причине я уверен, что если мое тело выдержит, то я смогу показать высокий результат на Wimbledon. Тренировки с сильными соперниками хорошо показывают мой текущий уровень. Буду выходить на корт и бороться в каждом розыгрыше. Не страшно, если после этого тело будет болеть. Главное – быть готовым к нагрузкам».

Маррей с другой экс-первой ракеткой мира получили wild card на турнир в Лондоне.



