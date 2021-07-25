Маррей снялся с Олимпиады в одиночном разряде

У британца проблемы со здоровьем



Энди Маррей / фото - Getty Images

Двухкратный чемпион Олимпийских игр Энди Маррей не выступит в одиночном разряде в Токио, об этом сообщает TEAM GB.

Британский теннисист сегодня, 25 июля, должен бы провести поединок с Феликсом Оже-Альяссимом (Канада). Однако Маррей принял решение сняться с турнира из-за травмы. У британца проблемы с бедром.

Примечательно, что Маррей продолжит свое выступление в парном разряде, где в паре с Джо Солсбери пробились во второй круг.

«Я действительно разочарован тем, что мне пришлось отказаться от выступления, но медицинский персонал посоветовал мне не играть в двух турнирах. Я принял трудное решение не играть самому и сосредоточиться на игре с Джо в паре».

Во втором круге британская пара сыграет с представителями Японии.

Энди Маррей признался, что в отличии от многих других игроков, ему нравятся условия в Олимпийской деревне Токио.