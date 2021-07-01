Маррей в 4-часовом матче пробился в 3-й круг Wimbledon, где схлестнется с Шаповаловым

Британец с трудом обыграл Оскара Отте

Энди Маррей / фото - Getty Images

Бывшая первая ракетка планеты Энди Маррей пробился в 3-й круг Wimbledon, обыграв Оскара Отте (151-й в рейтинге АТР) со счетом 6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 6:2.

Матч на коте продлился почти 4 часа. 34-летний Маррей 7 раз подл навылет, Отте выполнил в 2 раза больше эйсов. Британец ни разу не ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-поинтов. Немец допустил 9 двойных ошибок и сделал 4 брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Следующим соперником Маррея в Лондоне будет канадец Денис Шаповалов с 12-й строчки рейтинга АТР. 22-летний ранее отказался от участия на Олимпиаде.

Текущий первый номер в мире Новак Джокович пока проиграл на британском Шлеме лишь 1 сет.

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