Маррей вспомнил о своем первом матче на Wimbledon

Энди Маррей / фото - Onet

Экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей поделился воспоминаниями о своем первом матче на Wimbledon. Цитирует Маррея пресс-служба травяного мейджора.

В то время мне все было в новинку. Я сидел в большом зале, отвечал на вопросы журналистов. Меня повсюду преследовали папарацци. Мое лицо было на первых полосах газет. К такому положению вещей я был не слишком готов.

Впрочем, оглядываясь назад, я понимаю, что получил отличный опыт. С другой стороны, сейчас я бы многое сделал иначе».