Маррей: «Смогу показать высокий уровень на Wimbledon, если мое тело выдержит»
Маррей вспомнил о своем первом матче на Wimbledon
Не верится, но это было больше 15 лет назад
16:54
Энди Маррей / фото - Onet
Экс-первая ракетка мира, британец Энди Маррей поделился воспоминаниями о своем первом матче на Wimbledon. Цитирует Маррея пресс-служба травяного мейджора.
«Помню, что тогда очень сильно волновался, но при этом совершенно не боялся допустить ошибку или проиграть матч. Просто выходил на корт и старался показать привычную игру. Во многом я действовал интуитивно. Было здорово в итоге добиться весьма приличного результата.
В то время мне все было в новинку. Я сидел в большом зале, отвечал на вопросы журналистов. Меня повсюду преследовали папарацци. Мое лицо было на первых полосах газет. К такому положению вещей я был не слишком готов.
Впрочем, оглядываясь назад, я понимаю, что получил отличный опыт. С другой стороны, сейчас я бы многое сделал иначе».
Напомним, Маррей примет участие в Олимпийских играх в Токио.
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