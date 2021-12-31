Маррей – о wild card на Australian Open: «Я очень взволнован возможностью снова сыграть в Мельбурне»
Маррей: «Я беспокоюсь по поводу Кубка Дэвиса»
Титулованный британец – о проведении следующего розыгрыша турнира
31 декабря 2021г. 14:00
Энди Маррей / Фото - tennisworldusa.orgЭкс-первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей высказался относительно идеи переноса Кубок Дэвиса в Абу-Даби (ОАЭ).
Цитирует Маррея Eurosport.
«Я беспокоюсь по поводу Кубка Дэвиса. Конечно, когда я играл в Абу-Даби, у меня всегда было ощущение, что трибуны заполнены. Это было здорово. Пару лет назад мы играли в Испании, где очень любят теннис. И это был худший турнир».
«Тем не менее, именно эта атмосфера, когда болельщики поддерживают домашнюю команду, выделяет Кубок Дэвиса и делают его важным для игроков».
«Я не говорю, что в другом месте не удастся собрать столько любителей тенниса, но я сомневаюсь, что много фанатов сможет путешествовать. И это вызывает беспокойство».
Ранее стало известно место проведения матча сборной Украины с национальной командой Барбадоса в рамках Кубка Дэвиса.
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