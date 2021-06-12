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Матч Джоковича и Надаля затмил старт Евро-2020. Это было настолько круто, что зрителей даже не рискнули выгнать с трибун

Новак нанес Рафе только третье в карьере поражение на Roland Garros
Теннис Grand Slam
11:21
Матч Джоковича и Надаля затмил старт Евро-2020. Это было настолько круто, что зрителей даже не рискнули выгнать с трибун Послесловие
Джокович во второй раз в карьере обыграл Надаля на Roland Garros / Фото - twitter.com/rolandgarros

Перед стартом Roland Garros Рафаэль Надаль во второй раз в сезоне уступил второе место в рейтинге ATP Даниилу Медведеву. После непродолжительных и бессмысленных споров, касающихся того, чтобы вопреки этому, дать испанцу второй номер посева на парижском «мэйджоре», а россиянину – третий, стало известно – Надаль может сыграть против Новака Джоковича ранее финала. Жеребьевка была беспощадной – серб и испанец действительно оказались в одной половине сетки.

Не без проблем дойдя до полуфинала, ветераны выдали настоящее шоу на корте Филиппа Шатрие, которое затмило даже старт футбольного Евро-2020. Для тех, конечно же, кто выбрал теннис в этот пятничный вечер – они точно не пожалели.

По ходу этого турнира Надаль доказал, что по-прежнему велик на кортах Roland Garros, и для победы над ним нужно сделать невозможное. У Джоковича получилось. И это признал сам Новак.

«У меня был четкий план, и я сумел начать его осуществлять уже в первом сете. Нашел свою игру. Это был мой лучший матч на Roland Garros и один из трех лучших за всю карьеру – в том, что касается и уровня, и атмосферы».

Атмосфера на матче действительно была сказочной. Более того, чувствуя, что это будет просто взрыв, власти Парижа пошли на беспрецедентный шаг и не стали заставлять зрителей покинуть трибуны даже после наступления комендантского часа, как это было во время матча Джоковича против Маттео Берреттини. Это было бы действительно преступлением против тенниса.

В этот вечер трибуны начали заранее скандировать «Мы не уйдем», а когда им разрешили остаться – «Спасибо, Макрон».

Несмотря на то, что Новак вышел со своим планом сразу, найти свою игру он смог только под конец первого сета, в котором он горел 0:5 и мог получить «баранку». Однако, сумев наладить игру в обороне и найдя оригинальные решения в атаке, Джокович едва не спас проигранный сет, добравшись до счета 5:3, 40:40, но Надаль все же дожал.

Начиная со второго сета, Новак заиграл в каком-то роботорежиме. Надаль не получал никакого преимущества на подаче, поскольку серб до идеала довел свой прием, отправляя мячи в ноги сопернику либо по углам, а также свел к минимуму собственные ошибки. В третье партии за 92 минуты (больше, чем футбольный матч!) Джокович допустил всего лишь 10 невынужденных ошибок против 23-х у Надаля.

«На тай-брейке я допустил двойную ошибку, сорвал легкий удар с лета, – объяснял поражение в этой партии после матча Надаль. – Но, с другой стороны, мы проводили безумные розыгрыши. Усталость тоже включается.

Такие ошибки возможны. Но если хочешь победить, такие ошибки недопустимы. Вот и все.

А он молодец. Это была хорошая борьба. Я старался, но это был не мой день».

В начале четвертого сета Надаль сделал последнюю попытку внести коренной перелом в игру и повел с брейком 2:0. Однако затем Джокович снова включил режим терминатора и повесил испанцу «скрытую баранку», что стало квинтэссенцией всего матча – Ноле сокрушил «Короля грунта» на его же территории, в 34 года проведя один из лучших матчей в карьере.

Для Надаля это был уже 108-й матч на Roland Garros и всего лишь третье поражение и второе – от Джоковича.

В 2016-м после победы над испанцем в четвертьфинале серб проиграл в решающем матче Стэну Вавринке. Исходя из увиденного в пятницу вечером, а также того, что Новак уже побеждал Циципаса в этом году на грунте, Стефу для победы над таким Джоковичем в финале нужно искать те самые магические шорты Вавринки.

Александр Черненко
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Новак Джокович Рафаэль Надаль Roland Garros

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