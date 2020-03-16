Матч сборной Украины и Японии перенесен в Черноморск

Японцы не смогли принять матчевую встречу из-за осложнившейся ситуации с пандемией коронавируса





Фото: ФТУ

Макчевая встреча Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией перенесена в Черноморск. Об этом сообщила пресс-служба ФТУ.

Изначально. Япония благодаря жеребьёвке получила право на проведение матча, который должен был пройти в 2020 году, но был перенесен на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Перенос матча в другую страну связан с тем, что из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса, правительство Японии закрыло границы для иностранцев.

При этом, в ITF позволят Японии провести два следующих матча с украинками на своих кортах.

Матч Украины и Японии за места в квалификации Финала Кубка Билли Джинг Кинг-2022 теперь состоится в Черноморске 15-16 апреля на грунтовых кортах Elite Tennis Club.