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Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке

Вторая ракетка мира отдал своему визави лишь 6 геймов

Теннис ATP
19:41
Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке
Даниил Медведев / Фото - ATP
Второй номер рейтинга АТР, российский теннисист Даниил Медведев, уверенно переиграл француза Корентена Муте со счетом 6:4, 6:2 во втором раунде турнира на Мальорке.

За чуть менее полтора часа матча Медведев оформил шесть эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. В свою очередь Муте дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.

В четвертьфинале соревнований Mallorca Championships Медведев встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Накануне АТР обновила рейтинг мужского Тура.
Владимир Кириченко
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Теги

Даниил Медведев Мальорка (ATP)

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