Медведев сенсационно вылетел на старте турнира в Галле
Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке
Вторая ракетка мира отдал своему визави лишь 6 геймов
Даниил Медведев / Фото - ATPВторой номер рейтинга АТР, российский теннисист Даниил Медведев, уверенно переиграл француза Корентена Муте со счетом 6:4, 6:2 во втором раунде турнира на Мальорке.
За чуть менее полтора часа матча Медведев оформил шесть эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. В свою очередь Муте дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В четвертьфинале соревнований Mallorca Championships Медведев встретится с норвежцем Каспером Руудом.
Накануне АТР обновила рейтинг мужского Тура.
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