Медведев: «Бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой»

Даниил отметил, что поддержка болельщиков ему помогает

Даниил Медведев / Фото: Eurosport

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о своих ощущениях от негативного общения со зрителями на своих матчах.



«Поверьте, мне все равно намного приятнее, когда меня поддерживают, а не освистывают. И так происходит на большинстве турниров. Да, бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой. Люди видят, что я никого не хочу обмануть, что-то придумать, сжульничать. Во мне нет фейка. Фанаты тенниса знают: если они видят меня, то получают правду. Это самое главное. Если говорить про организаторов турниров – если они обязаны выписать мне штраф, то делают это. Больше в их компетенцию в этих вопросах ничего не входит».

Напомним, ранее Медведев заявил, что поражение на Олимпийских играх в Токио стало для него самым обидным в сезоне.



