Медведев: «Если бы перед стартом мне сказали, что я проиграю в четвертьфинале Циципасу, я был бы не против»

Даниил Медведев / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал вылет с Roland Garros. Россиянин проиграл в четвертьфинале 6-му номеру рейтинга АТР Стефаносу Циципасу. В комментарии пресс-службе турнира теннисист отметил, что остался доволен выступлением на французском Шлеме.

Но у меня не получилось, так что пришлось приспосабливаться. Думаю, я многое сделал правильно, но, к сожалению, этого не хватило для победы.

Я огорчаюсь каждый раз, когда мне не удается взять титул. Здесь я чувствовал себя отлично и рассчитывал на высокий результат. Если бы перед стартом мне сказали, что я закончу выступление в тяжелом четвертьфинале против Циципаса, я был бы не против. Особенно если учесть, что до этого я проиграл все четыре матча в Париже.

В целом, я считаю, что провел хороший турнир, боролся до последнего мяча, поменял тактику после первой партии, в которой он сильно меня превосходил. Во втором сете он вел с брейком, но я боролся. На мой взгляд, он выиграл отличный поединок».