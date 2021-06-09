Медведев: «Если бы перед стартом мне сказали, что я проиграю в четвертьфинале Циципасу, я был бы не против»
Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал вылет с Roland Garros. Россиянин проиграл в четвертьфинале 6-му номеру рейтинга АТР Стефаносу Циципасу. В комментарии пресс-службе турнира теннисист отметил, что остался доволен выступлением на французском Шлеме.
«Циципас легко взял первый сет, потому что я не ожидал от него такой игры. По ходу соревнований я одолел много отличных ребят, который здорово действовали на задней линии – Бублика, Гарина, Томми Пола. Я был сильнее их и думал, что и в этом матче смогу играть как на харде.
Но у меня не получилось, так что пришлось приспосабливаться. Думаю, я многое сделал правильно, но, к сожалению, этого не хватило для победы.
Я огорчаюсь каждый раз, когда мне не удается взять титул. Здесь я чувствовал себя отлично и рассчитывал на высокий результат. Если бы перед стартом мне сказали, что я закончу выступление в тяжелом четвертьфинале против Циципаса, я был бы не против. Особенно если учесть, что до этого я проиграл все четыре матча в Париже.
В целом, я считаю, что провел хороший турнир, боролся до последнего мяча, поменял тактику после первой партии, в которой он сильно меня превосходил. Во втором сете он вел с брейком, но я боролся. На мой взгляд, он выиграл отличный поединок».
Другим полуфиналистом ранее стал Александр Зверев.
О принципиальности противостояния Циципаса и Медведева читайте на XSPORT.
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