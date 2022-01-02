Медведев и Умбер выдали лучший матч нового сезона. Видеообзор

Однако, год только стартовал

Фото: пресс-служба турнира

Уже по традиции, новый теннисный сезон открывает турниром сборных – ATP CUP.

2 января в матче группового этапа встретились сборные России и Франции. Во второй поединке противостояния сыграли Даниил Медведев и Уго Умбер. Чемпион US Open был большим фаворитом, однако это не смутило француза, который совершил сенсацию, обыграв вторую ракетку мира и потратив на это почти три часа.

Видеообзор матча Медведев – Умбер:

И все же героизм Умбера не помог французам. В противостоянии они уступили 1:2.

Напомним, Медведев является одним из главных фаворитов предстоящего Australian Open.