Медведев легко сломил сопротивление юного испанца и вышел в третий круг Wimbledon

Вторая ракетка мира отдал Алькаразу всего 7 геймов

Даниил Медведев / Фото: twitter.com/Wimbledon

Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев добыл уверенную победу над Карлосом Алькаразом (ATP, 75) 6:4, 6:1, 6:2 во втором круге Wimbledon.



За 1 час 37 минут поединка россиянин выполнил шесть эйсов и сделал семь брейков, трижды ошибившись при подаче. 18-летний испанец дважды подал навылет, реализовал два из трех брейк-поинтов и допустил пять «двойных». Ранее между собой игроки не встречались.

В третьем раунде травяного Шлема Медведев скрестит ракетки с победителем встречи хорвата Марина Чилича и француза Бенджамина Бонци.

Напомним, что француз Гаэль Монфис завершил выступление на Wimbledon следом за первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.