Не оставил Свитолину одну. Монфис выбыл со второго раунда Wimbledon
Медведев легко сломил сопротивление юного испанца и вышел в третий круг Wimbledon
Вторая ракетка мира отдал Алькаразу всего 7 геймов
19:22
Даниил Медведев / Фото: twitter.com/Wimbledon
Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев добыл уверенную победу над Карлосом Алькаразом
(ATP, 75) 6:4, 6:1, 6:2 во втором круге Wimbledon.
За 1 час 37 минут поединка россиянин выполнил шесть эйсов и сделал семь брейков, трижды ошибившись при подаче. 18-летний испанец дважды подал навылет, реализовал два из трех брейк-поинтов и допустил пять «двойных». Ранее между собой игроки не встречались.
В третьем раунде травяного Шлема Медведев скрестит ракетки с победителем встречи хорвата Марина Чилича и француза Бенджамина Бонци.
Напомним, что француз Гаэль Монфис завершил выступление на Wimbledon следом за первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.
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