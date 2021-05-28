Медведев: «Мне нравятся условия на Roland Garros в этом году, пока все отлично»

Вторая ракетка мира – о своих тренировках накануне старта на Открытом чемпионате Франции

Даниил Медведев / фото - БТУ Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своих тренировках накануне старта на Roland Garros. О тренировках на кортах турнира. «Вчера я успел здесь потренироваться и пока все складывается просто отлично. Не знаю, может быть, дело в мячах или в условиях. В прошлом году на Roland Garros поменяли мячи на Wilson, которые должны были подойти моей игре, однако из-за низкой температуры у меня было практически никаких шансов против такого хорошего игрока как Мартон Фучович. Сейчас я не почувствовал, что играю на грунте, я играл, как будто это хард. Пока мне нравятся условия и, если честно, я ожидаю хорошего выступления». Об отказе Наоми Осаки общаться с прессой на Roland Garros. «Я с уважением отношусь к решению любого, будь то Бенуа Пэр, Наоми Осака или Ник Кириос. Это не значит, что я согласен, но я уважаю это. Я понимаю, почему она это делает. Лично у меня проблем с медиа не было, я не встречал такого журналиста, который бы старался ко мне прицепиться. В соцсетях много хейта, вероятно, из-за того, что люди делают ставки на наши матчи. Как только я стал популярным, я перестал часто пользоваться соцсетями, но с журналистами у меня нет проблем. Иногда было такое, что я приходил на пресс-конференцию с плохим настроением, и после общения с вами оно улучшалось». В первом круге Даниил Медведев сыграет против Александра Бублика из Казахстана. АТР на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг мужского Тура.

Рене Тер Велде