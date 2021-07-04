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Медведев – о победе с 0:2 по сетах: «Это одна из самых сложных вещей в теннисе»

Вторая ракетка мира впервые в карьере совершил подобный камбэк
Теннис Grand Slam
15:31
Медведев – о победе с 0:2 по сетах: «Это одна из самых сложных вещей в теннисе»
Даниил Медведев / Фото: twitter.com/wimbledon

Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свой кэмбек с 0:2 по сетах в матче третьего круга Wimbledon против Марина Чилича:

«Ощущения классные. Это одна из самых сложных вещей в теннисе – что может быть сложнее, чем отыграться с 0:2 по сетам? Может, только если ты проигрываешь с брейком, но это уже мы ищем подвохи. Очень рад, особенно учитывая, что до этого два раза на Wimbledon проигрывал 0:2 по сетам, потом вел в пятом сете с брейком и не мог удержать преимущество. Помогло, что в пятом сете было целых три брейка. Один отдал, но смог завершить.

Ощущения крутые, это делает тебя лучше, как спортсмена и как теннисиста. Это в любом случае опыт и может помочь потом».


Обзор матча против Чилича.

 

Медведев впервые в карьере выиграл матч на Шлеме, в котором уступал 0:2. Также он впервые сыграет в четвертом круге Wimbledon, где его соперником станет еще один дебютант этой стадии Хуберт Хуркач.

Напомним, Медведев находится в части сетки Роджера Федерера.

Источник: eurosport.ru Сергей Остапенко
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Теги

Даниил Медведев Марин Чилич Wimbledon

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