Медведев – о снятии Федерера с Roland Garros: «У него будут хорошие шансы на Wimbledon»

Даниил Медведев / фото - Getty Images

Вторая ракетка планеты Даниил Медведев высказался о снятии с Roland Garros легендарного Роджера Федерера. Россиянин напомнил в комментарии ubitennis.net о возрасте швейцарца и высказал мнение о его шансах на следующем турнире Большого Шлема.

Конечно, мы все знаем, что Большие шлемы – по-прежнему его главная цель. И на Wimbledon у него будут хорошие шансы и в 50 лет. Он хочет как можно лучше подготовиться. А после такого матча ему было бы тяжело играть против топов.

Естественно, возникают вопросы, когда он сразу после матча говорит, что, наверное, снимется. Тогда Кепфер, проигравший в упорной борьбе, может сказать: «Я бы дальше мог выступить лучше».

С другой стороны, теннис жестокий. Если Кепфер хочет играть в следующем круге, нужно было побеждать Роджера. Тогда его планы уже не имели бы значения.

Повторюсь, Роджеру 39 лет. Может быть, после матча он работал с физио, почувствовал боль в колене или что-нибудь такое. Тогда он знает, что в следующем матче может повредиться и выпасть на какое-то время. Это тоже приходит с опытом. Молодые игроки иногда допускают в этом ошибки.

В целом я не вижу, за что его стоит критиковать. В то же время я понимаю тех, кто это делает. Но сам критиковать не стану»