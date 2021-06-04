Медведев обыграл Опелку и впервые в карьере преодолел третий круг Roland Garros

Россиянин во Франции проиграл пока только 1 сет

Даниил Медведев / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертый круг Roland Garros. Россиянин обыграл Райли Опелку в матче, длинною в 1 час и 40 минут, со счетом 6:4, 6:2, 6:4.

Даниил 10 раз подал навылет, против 5 эйсов у соперника. Американец допустил 2 двойные ошибки, Медведев на подаче ошибся 4 раза.

Отметим, что последняя победа на корте была за Опелкой на турнире в Санкт-Петербурге. Общий счет в личных встречах остается за Даниилом – 3:1.

За место в четвертьфинале Медведев поборется против победителя пары чилийца Кристиана Гарина и американца Маркоса Жирона.

Ранее в 4-й круг французского шлема пробились Кей Нишикори и Александр Зверев.