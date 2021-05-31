Медведев: «Мне нравятся условия на Roland Garros в этом году, пока все отлично»
Медведев прервал серию неудач и выиграл первый матч на Roland Garros
Россиянин недолюбливает грунтовые корты
17:45
Даниил Медведев / фото - Eurosport
Вторая ракетка планеты Даниил Медведев обыграл Александра Бублика на старте Roland Garros со счетом 6:3, 6:3, 7:5.
Казахстанец подал навылет 8 раз против 7 эйсов у соперника. Александр ошибся на подаче также 8 раз, а Даниил допустил 4 «двойные». Матч продлился 1 час и 56 минут.
С начала грунтового сезона Медведев проиграл 4 матча из 7.
В следующем кругу россиянин сыграет против победителя пары Томми Пола и Кристофера О`Коннела.
19-летний Янник Синнер также преодолел стартовый круг Открытого чемпионата Франции.
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