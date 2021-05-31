Медведев прервал серию неудач и выиграл первый матч на Roland Garros

Россиянин недолюбливает грунтовые корты

Даниил Медведев / фото - Eurosport

Вторая ракетка планеты Даниил Медведев обыграл Александра Бублика на старте Roland Garros со счетом 6:3, 6:3, 7:5.

Казахстанец подал навылет 8 раз против 7 эйсов у соперника. Александр ошибся на подаче также 8 раз, а Даниил допустил 4 «двойные». Матч продлился 1 час и 56 минут.

С начала грунтового сезона Медведев проиграл 4 матча из 7.

В следующем кругу россиянин сыграет против победителя пары Томми Пола и Кристофера О`Коннела.

19-летний Янник Синнер также преодолел стартовый круг Открытого чемпионата Франции.

