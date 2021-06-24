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Медведев разгромил Рууда и вышел в полуфинал турнира на Мальорке

Вторая ракетка мира отдал своему визави лишь 6 геймов
Теннис ATP
22:07
Медведев разгромил Рууда и вышел в полуфинал турнира на Мальорке
Даниил Медведев / Фото - Twitter
Российский теннисист, ныне занимающий 2-ю строчку рейтинга АТР, Даниил Медведев, без проблем переиграл норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале турнира на Мальорке со счетом 7:5, 6:1.

За чуть менее полтора часа матча Медведев записал в свой актив пять брейков и восемь эйсов, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 14-й номер рейтинга АТР один раз взял подачу оппонента, оформил два эйса и три двойные ошибки. 

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах теннисистов со счетом 2:0.

В полуфинале соревнований Mallorca Championships Медведев встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Ранее стало известно, что Доминик Тим снялся с Wimbledon и последующих грунтовых турнирах.
Владимир Кириченко
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Теги

Даниил Медведев Мальорка (ATP) Каспер Рууд

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