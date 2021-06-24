Медведев разгромил Рууда и вышел в полуфинал турнира на Мальорке

Вторая ракетка мира отдал своему визави лишь 6 геймов



Даниил Медведев / Фото - Twitter

Российский теннисист, ныне занимающий 2-ю строчку рейтинга АТР,, без проблем переиграл норвежцав четвертьфинале турнира на Мальорке со счетом 7:5, 6:1.За чуть менее полтора часа матча Медведев записал в свой актив пять брейков и восемь эйсов, один раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 14-й номер рейтинга АТР один раз взял подачу оппонента, оформил два эйса и три двойные ошибки.Россиянин увеличил отрыв в личных встречах теннисистов со счетом 2:0.В полуфинале соревнований Mallorca Championships Медведев встретится с испанцемРанее стало известно, что