Медведев – о победе с 0:2 по сетах: «Это одна из самых сложных вещей в теннисе»
Медведев сенсационно проиграл Гуркачу на пути к четвертьфиналу Wimbledon
Теннисисты устроили на корте пятисетовый триллер
16:45
Хуберт Гуркач / Фото - firstsportzВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев неожиданно проиграл поляку Хуберту Гуркачу в 1/8 финала Wimbledon со счетом 6:2, 6:7(2), 6:3, 3:6, 3:6.
За чуть более 3 часа матча Медведев трижды брал подачу соперника, оформил 13 эйсов и пять двойных ошибок. В свою очередь, 18-й номер рейтинга АТР Гуркач записал в свой актив три брейка и десять эйсов, четырежды ошибившись при подаче.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В четвертьфинале турнира в Великобритании Гуркач встретится с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который накануне уверенно переиграл Лоренцо Сонего.
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