Медведев сенсационно вылетел на старте турнира в Галле

Топовый россиянин не смог одолеть 45-ю ракетку мира

Даниил Медведев / Фото - eurosport

Вторая ракетка мира, российский теннисистнеожиданно проиграл немцув первом раунде турнира в Галле (Германия) со счетом 6:7(6), 3:6.За чуть более полтора часа матча 25-летний Медведев дважды брал подачу соперника, совершил семь эйсов и четыре двойные ошибки. В свою очередь, 45-й номер рейтинга АТР Штруфф сделал три брейка и девять эйсов, четырежды ошибившись при подаче.Отметим, что россиянин остается лидером в личных встречах теннисистов – 4:2.Во втором круге турнира Noventi Open Штруфф встретится с американцемРанее француз