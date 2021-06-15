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Медведев сенсационно вылетел на старте турнира в Галле
Топовый россиянин не смог одолеть 45-ю ракетку мира
Даниил Медведев / Фото - eurosportВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев неожиданно проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом раунде турнира в Галле (Германия) со счетом 6:7(6), 3:6.
За чуть более полтора часа матча 25-летний Медведев дважды брал подачу соперника, совершил семь эйсов и четыре двойные ошибки. В свою очередь, 45-й номер рейтинга АТР Штруфф сделал три брейка и девять эйсов, четырежды ошибившись при подаче.
Отметим, что россиянин остается лидером в личных встречах теннисистов – 4:2.
Во втором круге турнира Noventi Open Штруфф встретится с американцем Маркосом Хироном.
Ранее француз Гаэль Монфис проиграл в первом круге турнира в Галле.
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