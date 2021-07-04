Медведев совершил камбэк с 0:2 и пробился во 2-ю неделю Wimbledon

Чилич составил достойную оппозицию россиянину

Даниил Медведев / фото - БТУ

В матче третьего круга Wimbledon вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл хорватского теннисиста Марина Чилича, проигрывая по ходу матча 0:2 по сетам. Матч продлился 3 часа и 42 минуты, завершившись победой россиянина 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Медведев записал себе в актив 16 эйсов при 3 двойных ошибках и 8 реализованных брейк-поинтах из 15. Хорвату удалось 13 раз подать навылет, допустив 10 двойных ошибок.

Отметим, что в 2019 году на турнире в Вашингтоне Медведев в первый раз победил Чилича. Теперь преимущество в личных противостояниях удвоилось.

Оба теннисиста во время травяного сезона уже успели завоевать по титулу: 32-летний Марин победил на турнире в Штутгарте, а 25-летний Даниил стал лучшим на Мальорке.

За выход в четвертьфинал британского Шлема Медведев поборется с Хубертом Хуркачем.

В 4-й круг травяного «мэйджора» также оформил путевку Роджер Федерер.