Медведев: «Всегда загадываю желание, и обожаю «Иронию судьбы»

Даниил Медведев / фото - Getty Images

2-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, как он празднует Новый год.

Обожаю «Иронию судьбы», которую я смотрел очень много раз на Новый год, и «Один дома». Хорошие, добрые фильмы.

Судьба теннисиста обычно не позволяет вам встречать Новый год в России. Нет ли ностальгии по снегу, катанию с горок, запаху елки и мандаринов?

Да, теннисисты зачастую встречают Новый год в Австралии. Поэтому, конечно, есть ностальгия. Хочется встретить Новый год в России, покататься с горки, слепить снеговика. Это очень круто и весело, но работа есть работа. Приходится жертвовать своими желаниями.

Как вы относитесь к традиции загадывать желание в новогоднюю полночь?

Я загадываю. Если ты в кругу близких и любимых, то можно загадать желание и верить, что оно сбудется.