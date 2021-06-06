Медведев вышел в четвертьфинал Roland Garros

Россиянин показал, что научился играть на французском грунте





Даниил Медведев / Фото: РИА Новости

В четвертом круге Roland Garros Даниил Медведев (ATP, 2) выиграл у Кристиана Гарины (ATP, 23) со счетом 6:2, 6:1, 7:5.



Матч продлился 123 минуты, в течение которых Медведев продал 14 эйсов и допустил 6 двойных ошибок.

Также Медведев реализовал 6 из 11 брейкпойнтов, против 1 из 2 у Гарины.

Отметим, что в четвертьфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом, с которым у них напряженные отношения.