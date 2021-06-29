Медведев вышел во второй круг Wimbledon

Россиянин обыграл Штруффа на старте

Даниил Медведев / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг Wimbladon. Россиянин обыграл 45-го номера рейтинга АТР Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6.

За 2 часа 35 минут матча 25-летний Медведев оформил 15 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 31-летний Штруфф восемь раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк. Теперь счет в личных встречах стал 5:2 в пользу россиянина.

Во втором круге соперником Медведева станет победитель пары испанца Карлоса Алькараза и японца Ясутаки Утиямы.

Стефанос Циципас ранее сенсационно проиграл в Лондоне.