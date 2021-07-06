Медведев: «Я провел худшие два сета с турнира в Риме. Я сделал все что мог – правда, мог очень мало»

Вторая ракетка мира – о вылете в 1/8 финала Wimbledon







Даниил Медведев / Фото - tennismajors Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после поражения от поляка Хуберта Гуркача в четвертом раунде Wimbledon



Цитирует Медведева metro.co.uk.



«Такое бывает. Мы знали, что будет дождь, и что мы не сможем доиграть в понедельник. Сегодня я сыграл очень плохо. Сказать больше нечего. Когда ты №2 в мире, четвертый круг – это очень плохой результат. Я провел худшие два сета с турнира в Риме. Через пару часов я уже забуду о Wimbledon, потому что отдал все силы. Я сделал все что мог – правда, мог очень мало».



Напомним, 5 июля их матч из-за дождя прервали при счете 3:4 в четвертом сете и доиграли сегодня.



В четвертьфинале турнира в Великобритании Гуркач встретится с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который накануне

Вторая ракетка мира, российский теннисистподелился эмоциями после поражения от полякав четвертом раунде Wimbledon (6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6) Цитирует МедведеваНапомним, 5 июля их матч из-за дождя прервали при счете 3:4 в четвертом сете и доиграли сегодня.В четвертьфинале турнира в Великобритании Гуркач встретится с легендарным швейцарцем, который накануне уверенно переиграл Лоренцо Сонего

Владимир Кириченко