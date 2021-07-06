Медведев сенсационно проиграл Гуркачу на пути к четвертьфиналу Wimbledon
Медведев: «Я провел худшие два сета с турнира в Риме. Я сделал все что мог – правда, мог очень мало»
Вторая ракетка мира – о вылете в 1/8 финала Wimbledon
18:18
Даниил Медведев / Фото - tennismajorsВторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после поражения от поляка Хуберта Гуркача в четвертом раунде Wimbledon (6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6).
Цитирует Медведева metro.co.uk.
«Такое бывает. Мы знали, что будет дождь, и что мы не сможем доиграть в понедельник. Сегодня я сыграл очень плохо. Сказать больше нечего. Когда ты №2 в мире, четвертый круг – это очень плохой результат. Я провел худшие два сета с турнира в Риме. Через пару часов я уже забуду о Wimbledon, потому что отдал все силы. Я сделал все что мог – правда, мог очень мало».
Напомним, 5 июля их матч из-за дождя прервали при счете 3:4 в четвертом сете и доиграли сегодня.
В четвертьфинале турнира в Великобритании Гуркач встретится с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который накануне уверенно переиграл Лоренцо Сонего.
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