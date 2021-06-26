Медведев разгромил Рууда и вышел в полуфинал турнира на Мальорке
Медведев за час обыграл Куэрри в финале соревнований на Мальорке
Россиянин впервые в карьере выиграл титул на травяном покрытии
Даниил Медведев / фото - Mallorca ChampionshipsРоссийский теннисист Даниил Медведев в финале Mallorca Championships - ATP Tour 250 обыграл американца Сэма Куэрри со счетом 6:4, 6:2.
Вторая ракетка мира оформил свой 11 титул в карьере и первый - не на хардовых кортах. Для Медведева это вторая победа над Куэрри, которого он также обыграл в 2017 году на траве в Истборне. Американец провел свой первый за два года финал в Туре.
Даниил Медведев без проблем переиграл норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале турнира на Мальорке.
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