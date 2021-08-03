Свитолина: «Эмоции переполняют меня до сих пор, я горжусь теми матчами, что провела в Токио»
«Ментально готова к Олимпиаде в Париже». Свитолина рассказала о дальнейших планах
Бронзовая призерка Токио-2020 фокусируется на турнирах Большого Шлема
Элина Свитолина / Фото: Getty Images
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая с Олимпийских игр-2020 вернулась с бронзовой медалью, в эфире программы «Сніданок з 1+1» рассказал о своих дальнейших планах:
Ментально я готова выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Но пока так далеко не заглядываю. Сейчас я уезжаю в Америку, чтобы бороться за Большой Шлем (турнир серии Grand Slam US Open – прим.). Фокусируюсь только на Шлемах, а дальше уже посмотрим, как сложится. Конечно, мотивация очень большая.
3 медали и улыбки на лицах. Лидеры сборной Украины Романчук и Свитолина встретились в олимпийской деревне.
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