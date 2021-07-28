Беленюк: «Монфис попросил присмотреть за Элиной»
Милота дня. Монфис поддержал Свитолину после выхода в полуфинал ОИ-2020
Теннисистка провела на корту суммарно больше 10 часов
10:55
Cвитолина и Монфис / фото - Instagram
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио, Япония.
После победного матча против Камилы Джорджи украинка встретилась со своим законным мужем Гаэлем Монфисом, который также пребывал в Токио, представляя Францию. В парном разряде Гаэль остановился во втором круге, а в одиночном не смог обыграть первого соперника.
В своем Instagram Элина опубликовала совместное фото с возлюбленным.
Напомним, ранее Свитолина рассказала, как состоялось предложение руки и сердца француза.
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