Младенович оштрафовали на 7,5 тысяч долларов. Ее родственник наорал на сотрудника Wimbldeon

Теннисистка вылетела в первом круге британского Шлема

Кристина Младенович / фото - Getty Images

59-я ракетка мира Кристина Младенович была оштрафована на 7,5 тысяч долларов.

Француженка проиграла первый матч на Wimbledon теннисистке из Казахстана Елене Рыбакиной. В парном разряде теннисистка также потерпела поражение в первом круге.

Как сообщило издание Metro, штраф на нее наложили после того, как родственник теннисистки накричал на одного из сотрудников британского Шлема. После своего матча в паре с Тимеой Бабош Кристина хотела отправиться домой на отдельном автомобиле, однако организаторы настояли на том, чтобы теннисистка воспользовалась автобусом. Это очень разозлило сопровождение француженки, в дело пришлось вмешаться охране.

Легендарный теннисист Роджер Федерер повторил достижение своего визави из Испании на британском «мэйджоре».