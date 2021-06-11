Молчанов и Недовесов вышли в финал Challenger в Братиславе

Украино-казахстанская пара в финале сразится с нидерландско-венесуэльским дуэтом

Фото: btu.org.ua

Первые сеянные турнира серии Challenger в Братиславе, Словакия, украинец Денис Молчанов и казах Александр Недовесов выиграли в полуфинале соревнования бразильский дуэт Орландо Лужа и Рафаэля Матоса, которые были посеяны под третьим номером 6:4, 6:4.



За немногим более часа игрового времени украино-казахстанская пара выполнила три эйса, совершила одну «двойную» и реализовала 2 брейк-поинта из 7. Бразильцы за два сета трижды подали навылет и допустили две ошибки на подаче.

В матче за титул Молчанов и Недовесов сыграют с парой Сандер Арендс (Нидерланды) и Луис-Давид Мартинес (Венесуэла).

Напомним, что в марте Молчанов в паре с Сергеем Стаховским уступил в финале Challenger в Биелле, Италия.