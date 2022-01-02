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Молчанов узнал соперника по первому кругу парного турнира в Мельбурне

Украинец выступит в дуэте с Рикардасом Беранкисом
Теннис ATP
10:55
Молчанов узнал соперника по первому кругу парного турнира в Мельбурне
Фото: ФТУ

Украинский теннисист Денис Молчанов и Рикардас Беранкис узнали соперников по первому кругу турнира серии АТР 250 в Мельбурне.

Украинец и литовец сыграют против аргентинца Факундо Багниса и испанского теннисиста Бернабе Сапаты-Миралеса. В случае победы, в следующем раунде соперниками Молчанова и Беранкиса станут вторые сеянные Равен Класен/Бен Маклаклэн.

Напомним, Молчанов заявлен в основную сетку парного Australian Open, где выступит вместе с пятой ракеткой мира.

Сергей Остапенко
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