Молчанов узнал соперника по первому кругу парного турнира в Мельбурне

Украинец выступит в дуэте с Рикардасом Беранкисом

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Денис Молчанов и Рикардас Беранкис узнали соперников по первому кругу турнира серии АТР 250 в Мельбурне.

Украинец и литовец сыграют против аргентинца Факундо Багниса и испанского теннисиста Бернабе Сапаты-Миралеса. В случае победы, в следующем раунде соперниками Молчанова и Беранкиса станут вторые сеянные Равен Класен/Бен Маклаклэн.

Напомним, Молчанов заявлен в основную сетку парного Australian Open, где выступит вместе с пятой ракеткой мира.