Гаэль, проснись! Монфис покинул очередной турнир на старте
Монфис: «Надеюсь, что смогу на Roland Garros хоть на секунду увидеть маму, даже в таких условиях»
Бойфренд Свитолиной – о присутствиях зрителей на трибунах грунтового «Шлема»
14:27
Гаэль Монфис / Фото - eurosport.frФранцузский теннисист, ныне занимающий 15-ю строчку рейтинга АТР, Гаэль Монфис, поведал о важности того, что Roland Garros проходит не при пустых трибунах.
Цитирует Монфиса пресс-служба турнира.
«Я не знаю точные возможности, единственное, что я знаю, – если все пойдет хорошо, я должен увидеть свою маму. Я давно ее не видел. Надеюсь, что смогу увидеть ее хоть секунду, даже в таких условиях. А в остальном я не знаю, я вообще не знаю, как это работает. У меня неудачный случай, потому что [обстановка на постковидных турнирах] сказывается негативно. Я очень давно не видел маму. Я даже не знаю, как я ее увижу. Я знаю, что она придет, она может быть на стадионе. Смогу ли я ее обнять, я понятия не имею. Да, это на меня давит. Даже не знаю».
Отметим, что большую часть грунтового «Шлема» на трибунах будет присутствовать максимум 1 000 болельщиков.
Накануне Монфис покинул турнир в Белграде, проиграв в стартовом раунде.
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