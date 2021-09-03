Монфис за полтора часа разгромил соперника на старте US Open
Монфис не без проблем вышел в третий раунд US Open
Супруг Свитолиной переиграл хозяина кортов Джонсона
3 сентября 07:58
Гаэль Монфис / Фото - remonews20-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис во втором раунде US Open переиграл американца Стива Джонсона со счетом 7:5, 4:6, 6:4, 6:4.
За чуть менее 3 часа матча Монфис записал в свой актив четыре брейка и 15 эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 87-й номер рейтинга АТР Джонсон дважды брал подачу соперника, совершил семь эйсов и одну двойную ошибку.
Отметим, что француз остаётся лидером в личных встречах теннисистов – 4:0.
В третьем раунде Открытого чемпионата США Монфис сразится с итальянцем Янником Синнером.
Ранее супруга Монфиса украинка Элина Свитолина пробилась в третий круг US Open, обыграв испанку Ребеку Масарову.
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