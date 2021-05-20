Монфис на турнире в Риме не выиграл ни одного матча, зато сделал самый быстрый удар
Монфис неожиданно зачехлил ракетку на турнире в Лионе
Бойфренд Свитолиной не смог справиться с японцем Нисиоке
Гаэль Монфис / Фото - ATPФранцузский теннисист, ныне занимающий 14-ю строчку рейтинга АТР, Гаэль Монфис, во втором раунде турнира в Лионе (Франция) проиграл японцу Есихито Нисиоке со счетом 6:4, 3:6, 6:7(2).
За 2 часа 18 минут матча Монфис оформил пять эйсов и три брейка, ошибившись при подаче шесть раз. В свою очередь, 60-я ракетка мира Есихито один раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок.
После этой победы Есихито счет личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу японца.
В четвертьфинале турнира Open Parc d'Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon Нисиока встретится или с американцем Томмо Полом, или с греком Стефаносом Циципасом.
Ранее Монфис на турнире в Риме (Италия) не смог прервать свою серию неудач из 8 поражений кряду.
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