Свитолина: «Играть за страну – особое чувство. Сделаю все возможное, чтобы выиграть медаль в Токио-2020»
Монфис – о свадьбе со Свитолиной: «Выиграть Roland Garros было бы проще»
Француз эмоционально поблагодарил гостей на свадьбе
Гаэль Монфис и Элина Свитолина / фото - Instagram
Первая ракетка Франции Гаэль Монфис взял в жены украинскую теннисистку Элину Свитолину. В конце свадьбы француз трогательно поблагодарил гостей и поделился эмоциями от этого дня.
«Спасибо за всю вашу любовь, она греет мне душу. Я тут наблюдал за вами… Обычно я чувствую себя комфортно, но это гораздо тяжелее, чем я думал. У меня столько эмоций. Наверное, выиграть Roland Garros было бы проще».
Яркие фото со свадьбы теннисистов.
Свитолина ранее поделилась мыслями накануне Олимпиады-2020.
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