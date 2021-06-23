Монфис зачехлил ракетку во втором круге турнира в Истбурне

Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
19:00
Во втором круге турнирна в британском Истбурне француз Гаэль Монфис (ATP 16) проиграл австралийцу Максу Пёрселлу
(ATP 283) со счетом 4:6, 7:5, 4:6.
Матч продлился 132 минуты, в течение которых Монфис подал 16 эйсов против 9 у оппонента. При этом, у Гаэля всего две двойные ошибки, тогда как у соперника пять.
Также Мннфис реализовал стри из семи брейк-пойнтов против четырех из девяти у противника.
Напомним, ранее Монфис заявил, что не собирается ехать на Олимпийские игры.
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