Монфис зачехлил ракетку во втором круге турнира в Истбурне

Гаэль уступил в трех сетах сопернику из третьей сотни рейтинга





Гаэль Монфис / Фото: leparisien.fr

Во втором круге турнирна в британском Истбурне француз Гаэль Монфис (ATP 16) проиграл австралийцу Максу Пёрселлу (ATP 283) со счетом 4:6, 7:5, 4:6.



Матч продлился 132 минуты, в течение которых Монфис подал 16 эйсов против 9 у оппонента. При этом, у Гаэля всего две двойные ошибки, тогда как у соперника пять.

Также Мннфис реализовал стри из семи брейк-пойнтов против четырех из девяти у противника.

Напомним, ранее Монфис заявил, что не собирается ехать на Олимпийские игры.