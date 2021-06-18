Мугуруса не смогла пробиться в полуфинал турнира в Берлине

Француженка Корне обыграла 13-ю ракетку мира

Гарбинье Мугуруса / фото - Getty Images

13-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса уступила Элиз Корне в четвертьфинале турнира в Берлине, Германия, со счетом 6:4, 3:6, 6:7.

За 2 с половиной часа теннисистки оформили по 3 эйса каждая. Корне допустила 6 двойных ошибок, реализовав 2 шанса на брейк из двух. Испанка оформила также 2 брейка, ни разу не ошибившись на подаче.

В полуфинале француженка сыграет против 12-й ракетки мира Белинды Бенчич. Счет в личных встречах со швейаркой – 2:1 в пользу Белинды.

Арина Соболенко ранее также проиграла на старте соревнований в Германии.

