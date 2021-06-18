«Мой бак опустел». 20-я ракетка мира приняла неожиданное решение завершить карьеру
Мугуруса не смогла пробиться в полуфинал турнира в Берлине
Француженка Корне обыграла 13-ю ракетку мира
Гарбинье Мугуруса / фото - Getty Images
13-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса уступила Элиз Корне в четвертьфинале турнира в Берлине, Германия, со счетом 6:4, 3:6, 6:7.
За 2 с половиной часа теннисистки оформили по 3 эйса каждая. Корне допустила 6 двойных ошибок, реализовав 2 шанса на брейк из двух. Испанка оформила также 2 брейка, ни разу не ошибившись на подаче.
В полуфинале француженка сыграет против 12-й ракетки мира Белинды Бенчич. Счет в личных встречах со швейаркой – 2:1 в пользу Белинды.
Арина Соболенко ранее также проиграла на старте соревнований в Германии.
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