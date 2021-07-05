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Мухова продолжает прекрасный сезон – вышла в четвертьфинал Wimbledon

Чешка одолела четвертьфиналистку Roland Garros
Теннис Grand Slam
18:58
Мухова продолжает прекрасный сезон – вышла в четвертьфинал Wimbledon
Каролина Мухова / Фото: Sportskeeda

22-я ракетка мира Каролина Мухова во второй раз в карьере пробилась в четвертьфинал Wimbledon, обыграв 33-го номера мирового рейтинга Паулу Бадосу – 7:6(8), 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час и 35 минут. За это время Мухова выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 3 гейма на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, 6 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

Мухова проводит лучший сезон в карьере. На Australian Open она добралась до полуфинала, на Roland Garros – до третьего круга и вот теперь, как минимум, четвертьфинал на Wimbledon.

Ее следующей соперницей станет победительница матча Анжелик Кербер – Коко Гауфф.

Несколько лестных слова заслуживает и Бадоса, которая в этом году совершила прорыв. Ранее у нее был фантастический грунтовый сезон, закончившийся четвертьфиналом Roland Garros, а теперь она добыла свои первые победы в основной сетке Wimbledon.

Напомним, ранее в четвертьфинал Wimbledon прошла другая чешка Каролина Плишкова.

Сергей Остапенко
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Теги

Каролина Мухова Wimbledon Паула Бадоса

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